نائب وزير السياحة تستعرض مجهودات الدولة لرفع معدلات جذب الزائر الأجنبي

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي في جلسة "السياحة وعبور تداعيات الأزمات"، بالمؤتمر السنوي لمجلة "الأهرام الاقتصادي" في نسخته الخامسة بعنوان "التنمية المستدامة والتحول الرقمي... الفرص والتحديات".



واستعرضت نائب الوزير المجهودات التي قامت بها الوزارة لاستئناف حركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث تزايدت أعداد السائحين منذ يوليو ٢٠٢٠ مما يدل على ثقة منظمي الرحلات وحكومات الدول في الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية، مؤكدة على حرص الدولة على الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.



وتطرقت للحديث عن الجهود التي قامت بها الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي والتي كانت تحرص بشكل أساسي على الحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحي وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية في المنشآت الفندقية، كما أشارت إلى قيام الوزارة بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع استعدادا لاستقبال السياحة.



كما تحدثت عن مبادرة القرى التي يوجد بها مقومات سياحية وأثرية تؤهلها لاستقبال السياحة، لافتة إلى اشتراك الوزارة مع المنظمات الدولية مثل منظمة السياحة العالمية في مسابقة القرى.



وأشارت إلى أن السياحة الريفية تعد أحد الأنماط السياحية التي تقوم الوزارة بالترويج لها، خاصة وأن السائح أصبح لديه رغبة في التعايش مع أهل المكان الذى يقوم بزيارته ويرغب في التعرف على عاداتهم وتقاليدهم لكي يعيش تجربة سياحية متكاملة.



وأشارت إلى أن سياحة الطعام تعد أحد الانماط السياحية التي بدأت الوزارة تلقى الضوء عليها، لافتة إلى قيام الوزارة بإعداد بروشور يتضمن عدد من الاكلات المصرية التقليدية للترويج لسياحة الطعام حيث أن هذا المنتج السياحي يعد من العوامل التي تساهم في جذب السائحين.