Advertisements

أمين مكة يفتتح مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
واس
Advertisements
 افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم مركز لقاحات كورونا (كوفيد – 19) بالمركز الحضري بحي العكيشية التابع للأمانة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف أن مركز اللقاحات “الجديد” سيوفر جميع الخدمات الأساسية لتلقي لقاح فيروس كورونا، وصُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من الراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ جرعات التطعيم، ويديره نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، ويأتي امتداداً للعمل التشاركي الموحد بالتعاون مع وزارة الصحة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد كوفيد – 19 في مكة المكرمة.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 15 الف مستفيد يومياً، مبيناً أن المركز يتضمن نقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة تتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

05:57 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي