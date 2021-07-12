محافظ الإسكندرية يستقبل عدد من أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357





استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، عددا من أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر، بشاطيء المندرة بحي المنتزه ثان.



وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية. وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



وأكد المحافظ حرصه على التواجد اليوم وسط أطفال مستشفى 57357 لتقديم كامل الدعم النفسى والمعنوى لهم، مما له مردود إيجابي علي الأطفال وذويهم.



وأشاد بمستشفى 57357 وما تقدمه من خدمات لأطفالنا وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية على مستوى العالم. مؤكدا على ضرورة أن تتكافل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك المواطنين لدعم مؤسسات الدولة، خاصة فى مجال الرعاية الصحية والتى تعود بالنفع على الأجيال القادمة.





علي الصعيد ذاته؛ أشار المحافظ إلى أن شاطىء المندرة المجاني منذ افتتاحه شهد استقبال عدد من وفود ذوي الهمم والعزيمة مجانًا وإقامة عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني.



بالإضافة إلى إستقبال عدد 34 جمعية خيرية مجانًا على شواطئ الإسكندرية بإجمالى عدد 2000 فرد، وذلك وسط الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية.