بعد تتويج إيطاليا.. أرقام قياسية شهدها نهائي كأس أمم أوروبا 2020

أسدل الستار على بطولة "يورو 2020" بتتويج المنتخب الإيطالي باللقب الأوروبي على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبيلي في لندن.





وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية ليلجأ الحكم لركلات الجزاء الترجيحية لتخطف إيطاليا لقبها الأوروبي الثاني بفضل تألق الحارس دوناروما.





ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن المباراة النهائية التي جمعت بين إيطاليا وإنجلترا شهدت الكثير من الأرقام القياسية وجاءت كالتالي:





1- لوك شو مدافع المنتخب الإنجليزي يسجل أسرع هدف في المباراة النهائية بعد مرور دقيقة و57 ثانية، ليتخطي هدف تشوس بيريدا لاعب منتخب إسبانيا المسجل في شباك الاتحاد السوفيتي في عام 1964 بعد مرور 6 دقايق.





2- بونوتشي هو أول لاعب إيطالي يسجل في نهائي بطولة كبرى منذ ماركو ماتيراتزي ضد فرنسا في كأس العالم 2006.





3- بونوتشي البالغ من العمر (34 عامًا و 71 يومًا) أكبر هداف سناً في نهائي كأس الأمم الأوروبية ، متغلبًا على الرقم القياسي السابق لبيرند هولزينباين لاعب منتخب ألمانيا السابق في عام 1976 (30 عامًا و 103 يومًا).





4- لأول مرة يُلعب فيها نهائي كأس الأمم الأوروبية بدون أي لاعب مدريدي منذ عام 1996.





5- المنتخب الإيطالي سجل 13 هدفا في هذه البطولة ليصبح الرقم الأكبر في سجلاته حيث لم يسبق وأن سجل نفس عدد الأهداف من قبل سواء في بطولة كأس الأمم الأوروبية أو في بطولة كأس العالم.





6- المنتخب الإيطالي حصد لقبه الثاني في اليورو بعد اللقب الأول في سنة 1968 أي بعد 53 عاما وهي أكبر فجوة لفريق واحد في تاريخ المسابقة.





7- المنتخب الإيطالي حسم آخر بطولتين بركلات الجزاء، توج بكأس العالم على حساب فرنسا في عام 2006 ثم توج بكأس الأمم الأوروبية على حساب إنجلترا في 2021.



