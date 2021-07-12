تطوير الخدمات السياحية: "ضم البوابات الإلكترونية وواي فاي بالمواقع الأثرية"

قال الدكتور خالد شريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في دعم ودفع الحركة السياحية أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا وما بعدها تمهيدًا للتعافى منها كان له دور كبير، حيث تم خلال هذه الأزمة والغلق التام الاتجاه إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات وخاصة الجولات الافتراضية.



جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "السياحة وعبور تداعيات الأزمات"، بالمؤتمر السنوي لمجلة "الأهرام الاقتصادي" في نسخته الخامسة بعنوان "التنمية المستدامة والتحول الرقمي... الفرص والتحديات".



وأوضح شريف أن الوزارة قامت بعدة إجراءات لمواجهة تلك الأزمة والتي تتلخص في الخطوات التالية:



جولات افتراضية:

إطلاق جولات افتراضية تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome# وذلك لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لجذب السائح لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمصر عند انتهاء هذه الازمة.



تطوير الأدوات الترويجية:

عند انتهاء فترة الغلق التام واستئناف السياحة بدأ التفكير في تطوير الأدوات الترويجية باستخدام تكنولوجيا المعلومات بحيت تكون لدينا القدرة على التأثير على تجربة السائح عند تفكيره في اتخاذ قرار السفر.



خطة وخريطة رقمية:

بدأت الوزارة في أبريل الماضي بوضع خطة كاملة وخريطة رقمية متكاملة لها لتتماشى مع سياسة الدولة في التحول الرقمي، والتي تنقسم إلى أربعة محاور، وهي تجهيز بيئة العمل بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، ورقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بالوزارة، وتم الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لأكثر من 10 مليون ورقة بالوزارة، وتجهيز لخطوط الربط والبنية التحتية الخاصة بالوزارة كجزء من منظومة التحول الرقمي التي يتم تنفيذها في الدولة.



منظومة استراتيجية للبوابات الإلكترونية:

قامت الوزارة بوضع منظومة استراتيجية كاملة للبوابات الالكترونية الترويجية لمصر، وتم دمج موقع Travel Egypt الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وموقع Egy Monuments الخاص بالمجلس الأعلى للآثار في موقع واحد يسمى "الموقع الترويجي للسياحة المصرية"، والذي يحتوي علي كل ما يهم السائح من معلومات عن زيارة مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها، وتم خلال تصميم هذا الموقع مراعاة أن يكون أكثر تشويقا ليستطيع جذب السائح وخلق الشغف لديه لزيارة مصر خاصة في ظل المنافسة العالمية بين الدول.



والموقع سيحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمزارات السياحية بمصر التابعة لوزارة السياحة والآثار وأيضا التابعة للوزارات الأخرى التى تهم السائح على سبيل المثال المتاحف التابعة لوزارة الثقافة أو وزارة البيئة ليكون كل ذلك تحت مظلة واحدة للترويج للسياحة المصرية، وحاليا يتم إنشاء موقع آخر لإتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات السياحية بشكل إلكتروني.



وأضاف أنه ضمن استراتيجية الترويج السياحي لمصر والتعريف بالسياحة المصرية من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة، هناك عدد من المواقع الإلكترونية المنفصلة والتي منها موقع المتحف القومي للحضارة المصرية، وموقع المتحف المصري الكبير، وموقع المتحف المصري بالتحرير، وموقع متحف الفن الإسلامي،وموقع المتحف القبطي، حيث يحتوي كل موقع على المعلومات التي يحتاجها السائح عن هذا المكان الذي يرغب في زيارته.



واستحدثت الوزارة في إطار مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية باستحداث منظومة حجز تذاكر الزيارة للمواقع والمتاحف الأثرية لأول مرة عن طريق منصة للحجز على الانترنت وذلك للتيسير على السائح في حجز التذاكر مسبقا حتى قبل مجيئه لمصر.



تطبيق على الهاتف المحمول:

وبالتوازي جاري العمل لإنشاء تطبيق على التليفون المحمول يستخدمه السائح عند وصوله لمصر والذي سوف يوفر له المعلومات التي يحتاجها خلال زيارته بشكل عملي منها نقاط الجذب والمواقع السياحية والأثرية الموجودة حول محل إقامته ومواعيد زيارتها وطرق الحجز والتنقل الموجودة، لافتا إلى أنه بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية تستطيع المنشآت الفندقية والسياحية بتقديم العديد من العروض التشجيعية للسائحين عن طريق هذا التطبيق.



واي فاي بالمواقع الأثرية

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية تسعى الوزارة لتوفير خدمة واي فاي في كافة المواقع السياحية وجاري تطبيقه الآن كمرحلة أولى في 30 موقع أثري، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 45 موقع آخر بإمكانيات الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وهذه هى المرة الأولى في مصر التي يتم فيها هذه الإمكانية في المواقع السياحية وذلك للتيسيير على السائحين.