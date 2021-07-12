Advertisements

القومي لتنظيم الاتصالات: الجهاز تقدم 54 مركز في المؤشرات الدولية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:33 م
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكد المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تقدم فى المؤشرات الدولية 54 مركزا ليكون فى المرتبة 41 عالميا، كما جاء تقدم ترتيب المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز فى الترتيب 23 عالميا.


وأشار الجمل، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، والتى خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على دراية تامة ومتابعة مستمرة لمؤشرات سوق الاتصالات المحلى، واحتياجات المستخدمين، ومقدمى الخدمات المرخص لهم، حتى يتمكن من وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة للعمل على تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يكون من الأسواق الرائدة عالميا.


وقال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز أصدر التقارير المتعلقة بمؤشرات استخدام خدمات الاتصالات للتعرف على التوجهات الفعلية للمستخدمين والذى كشف عن تغيير أنماط المستخدمين منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم رصد زيادة فى أعداد المستخدمين للهاتف المحمول لتصل إلي 100 مليون مستخدم، بالإضافة إلى زيادة أنماط المستخدمين فى مجالات التعلم والعمل 23 ضعف خلال الربع الأول من العام 2021 مجالات التسوق الإلكترونى 7 أضعاف، مجالات المحتوى الترفيهى 4 أضعاف، التصفح 3 أضعاف، كما زادت ساعات الذروة من 7 ساعات إلى 14 ساعة يوميا.


وأشار إلى طرح الترددات الجديدة لمواكبة زيادة أعداد مشتركى خدمات المحمول وزيادة الاحمال الجديدة من الاستهلاك، فضلًا عن طرح إطار تنظيمى جديد وترخيص جديد لإنشاء أبراج المحمول، والتعاون مع الجهات المعنية لتسريع الموافقات على إنشاء محطات المحمول وتقيل الفترة الزمنية لتصبح خمسة أشهر بدلا من عام.


وأكد "الجمل" دعم التوسع فى استخدام محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية والتوسع فى الاعتماد على الطرق الإلكترونية فى عمليات شحن الرصيد ووقف طباعة كروت الشحن البلاستيكية لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمى، فضلا عن طرح تراخيص جديدة لخدمات جديدة بالإضافة الى تجديد تراخيص أخرى لخدمات قائمة.


وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أسس المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات لتدريب الكوادر المتخصصة من الدول الإفريقية فى العديد من المجالات منها الأمن السيبرانى – البنية التحتية – الشمول المالى الرقمى - إدارة الموارد الحرجة "الترقيم والترددات" – المدن الذكية.


واستعرض الجمل، أبرز العوائد الوطنية المتوقعة من إنشاء المركز فى مقدمتها تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام خصوصًا فى مجال الاتصالات والمعلومات، بناء شبكة من العلاقات المتميزة بين الخبراء المصريين ونظرائهم من الهيئات الإفريقية، تبادل الخبرات الفنية حول قضايا الاتصالات على الصعيد الدولى والإقليمى وتنسيق وجهات النظر بشأنها، التعريف بالمشروعات القومية الحديثة وإبراز الجهود المصرية المبذولة للارتقاء بالدولة، تأكيد الدور المصرى الرائد فى إفريقيا خصوصًا فى مجال الاتصالات والمعلومات، دعم قطاع السياحة المصرى عبر اتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على الوجهات السياحية بها، دعم الاستثمارات المصرية بإفريقيا.


كما أكد الجمل، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يزخر بكوكبة من الخبراء المصريين أصحاب المكانة الدولية ومنهم من يرأس لجان هامة فى منظمات دولية وإقليمية يتم اختيارهم بالانتخاب نظرا لكفاءتهم ومكانتهم الدولية وهو ما مكن الجهاز من التعرف على التوجهات العالمية الجديدة فى مجالات الاتصالات والعمل على نقلها للسوق المحلى وبما يخدم توجهات الدولة واحتياجات المستخدمين ومن خلال العاملين بالجهاز أصحاب الخبرات فى المجالات الفنية والقانونية والاقتصادية والإدارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدد مشتركي المحمول ترتيب مصر المؤشرات الدولية الجهاز القومي للاتصالات

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ ساعة

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يناقش استثمارات روسية في مجال تكنولوجيا المعلومات

"القومي للاتصالات" يكشف عن ضعف خدمات شركات الاتصالات في 80 منطقة بالجمهورية

20 % سعات إضافية مجانية باشتراكات الانترنت المنزلى

تنظيم الاتصالات يعتمد طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بقيمة 1,170 مليار دولار

بالصور.. توقيع اتفاقيات تخصيص ترددات بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وثلاث شركات محمول

إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات.. قطاع الاتصالات تلقي كل الدعم لبناء مصر الرقمية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

05:57 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي