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خالد الجندى: نطالب بإلغاء الطلاق الشفوى للقضاء على ظاهرة "المعيلة"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقود قديما كانت مجرد كلمة، ويموت صاحبها لتنفيذها، لكن فى هذا الزمان تجد الشخص موقع ألف عقد ويتنصل منه، وهذا ما يحدث فى الطلاق الآن يلقى على زوجته اليمين، ويهرب ويترك المسكين لا تعرف هى مطلقة أم لا.


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "احنا بنطالب بإلغاء الطلاق الشفوى، عشان نقضى على ظاهرة المعيلة، إلى أصابت الرجال".

ولفت إلى أن 85% من المشكلات الزوجية بسبب أن الزوج ليس له كبير، موجهًا نصيحة لأي فتاة يتقدم شخص لخطبتها أن تتأكد أن هذا الشخص له كبير تلجأ له عندما يظلمها أو يجور عليها، ولو لم يكن كبير تختار شخص متدين. 

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