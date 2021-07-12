ممثل الأمم المتحدة للسكان: "نساء مصر يلدن حتى في الأزمات"

قالت فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن العام الماضي والحالي تعد أعواما صعبة بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن النساء تحتاج إلى مزيد من الدعم خلال الأزمات بصفة عامة، معلقة: "سواء في كارثة أم لا النساء دائما تلد ولذلك يجب أن يكون لديهم الحق في الوصول للمعلومات والخدمات الخاصة بتنظيم النسل".



وأشارت " مايير "، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الإثنين، إلى أن النساء يجب أن يكون لديهم الحق في إتخاذ القرار استنادا لظروفهم، معلقة: "نحن نريد التعاون مع م مصر في قضية الزيادة السكنية"، مضيفة: "أننا لم نولد إلى حياة سهلة، بل ولدنا جميعا لنعمل في الحياة بشغف".



وأضافت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن الصندوق يستهدف أن تصل نسبة الوفيات بين الأمهات إلى صفر، وأن يلتزموا بتخطيط الأسرة، ومواجهة العنف الأسري.

