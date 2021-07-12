تعليق مؤثر من ساوثجيت بعد خسارة نهائي اليورو

أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، إنه بحاجة إلى وقت، للتفكير قبل توقيع عقد جديد مع الاتحاد الإنجليزي.





يأتي ذلك بعد هزيمة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي، أمس الأحد، في نهائي كأس الأمم الأوروبية.





وكان مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، قد صرح خلال البطولة الأوروبية بأنه يرغب في تجديد عقد ساوثجيت، حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".





لكن ساوثجيت أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في أي شيء".





وأضاف "أريد قيادة إنجلترا لبلوغ مونديال قطر 2022، لكني أحتاج بعض الوقت لأذهب بعيدًا وأشاهد المباراة، وأفكر فيما حدث في البطولة".





وتابع "هي تجربة رائعة، لكن قيادة منتخب بلادك في هذه البطولات يترك أثرا، بحاجة إلى فترة راحة الآن، أريد اصطحاب الفريق لمونديال قطر".





وشدد "تعرض بعض لاعبينا لإساءة عنصرية، أمر لا يغتفر، أردنا منذ فترة طويلة أن نجعل اللعب من أجل إنجلترا ممتعًا".





ونوه "أعتقد أن اللاعبين لديهم تجربة رائعة، هذا الفريق يمكنه العودة مرة أخرى، لا شك في ذلك".





وواصل "أشعر وكأن معدتي قد مزقت، لكن حقيقة أننا حصلنا على علامة مبشرة بالوصول لنصف نهائي المونديال ونهائي اليورو".





وأتم "بصفتك المدرب، عليك أن تقبل أنه سيكون هناك آراء مكثفة، أنت تتخذ مئات القرارات خلال البطولة، بعضها صواب والبعض لا، عليك أن تكون صحيحًا أكثر من الخطأ، لذا أتحمل المسؤولية والنقد".



