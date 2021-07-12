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أبرزها مد حالة الطوارئ.. البرلمان يوافق نهائيًا على 5 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
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أبرزها مد حالة الطوارئ.. البرلمان يوافق نهائيًا على 5 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات
أبرزها مد حالة الطوارئ.. البرلمان يوافق نهائيًا على 5 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات

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