عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.





وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الإثنين ٩ أغسطس المقبل في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى بدور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.





وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.





وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنا في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.





وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.





وأضاف لبيب أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية.. مشددا على ضرورة مساواة كل الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.





وشدد لبيب على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.