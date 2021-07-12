التصديري للملابس الجاهزة يبحث زيادة الصادرات للسوق الأمريكي

قال المركز التصدير للملابس الجاهزة، إنه أجري ندوة اليوم بالتعاون مع مركز التجاري الدولي "ITC"؛ لمناقشة زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بالسوق الامريكي.

وشهدت الندوة حضور عدد من خبراء الصناعة بالسوق الأمريكي للتحدث مع المصدرين المصريين الراغبين في العمل مع العلامات التجارية الأمريكية كما تم التطرق للحديث عن "تأثير جائحة الكورونا على الخدمات اللوجستية بالولايات المتحدة الأمريكية".

واشارة البيان إلى أنه تحدث بالندوة Paul Guez الذى يعد من أكبر وكلاء منتجات الملابس الجاهزة بالولايات المتحدة الأمريكية و Robert Krieger الوسيط الجمركي الأمريكي المتخصص في قطاع الملابس منذ عام 1978 والذى لديه اتصالات عديدة مع مستوردى الملابس الجاهزة من مختلف دول العالم كما انه رئيس شركة شحن عالمية ويدير 4 فروع للشركة بثلاث دول مختلفة، مؤكدا أن المتحدثون قاموا بنقل خبرتهم عن الجمارك الأمريكية وتأثير فيروس كورونا على الخدمات اللوجستية في أمريكا، وكيف يمثل ذلك فرصة للمصدرين المصريين، إلى جانب عرض الخدمات المقدمة للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية.