ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 20 مليونًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد – 19” إلى 20,045,210 جرعات، منها 17.6 مليون جرعة أولى، و2.3 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.





وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 304 آلاف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.





وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.



