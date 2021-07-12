بعد شكاوى المواطنين.. ضبط 500 شيشة بالجيزة



كما أسفرت حملات حي الوراق عن رفع 46 كرسي و٣٦ شيشه وترابيزات خلال الحملات.

وجاءت الحملات تحت قيادة تيسير عبد الفتاح وأشرف بكر وهاني السيسي وفرج عبد العاطي رؤساء احياء الهرم والوراق وشمال وأوسيم واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة والعميد علي عبد الله رئيس مركز الصف وذلك كلا في نطاقه .

تلقت محافظة الجيزة شكاوي من مواطنيها بشان عدم التزام عدداً من المقاهي والكافيتريات بالإجراءات المقررة للتشغيل وتقديمها الشيشة للمواطنين وتعدي البعض منها علي الطريق العام.وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، بشن حملات مكبرة علي المقاهي والكافيتريات المخالفة محل شكاوي المواطنين بالتوازي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وفي هذا الاطار قام مركز ومدينة الصف بشن حملة اشغالات صباحية اسفرت الحملة عن مصادرة عدد ٦٥ شيشة و 16 كرسي و٢ ترابيزة و ٢٠ حاله اشغال متنوعة منها العاب اطفال وشوايات حديد.قام حي الهرم بشن حملات استهدفت شوارع الاربعين و كعبيش و سيد مرعي من المنصوريه هرم - طريق كفر طهرمس - الشهيد احمد حمدي وقد تم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وضبط ٧٢ شيشه و ١٧٢ كرسي للتعدي علي حرم الطريق و ٢٥ ترابيزة و بائع متجول و ٢ تروسيكل بنزين و ١٩ استاند متنوع و ( ٥٠ ) حاله اشغال متنوعه و تم رفعها والتحفظ عليها وازاله كافه التعديات علي حرم الطريق للمحلات وفروشات الباعه الجائلين .كما قام مركز ومدينة أوسيم بشن حملة بمنطقة البراجيل أسفرت عن ضبط عدد ٨ مقاهي مخالفة للقانون لتقديمها الشيشة للمواطنين وتم مصادرة ٢٥٠ شيشة و ٥٠ كرسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ضبط حي العجوزة عددا من الشيش خلال حملات علي المقاهي بشوارع مرسى محمود و مصطفى العسال و الشهداء و المعتمدية و مزلقان ارض اللواء و ترعة الزمر وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .كما قام حي شمال الجيزة بشن حملات بالمنيرة الشرقية تم فيها مصادرة عدد ٧٢ كرسى وعدد ٢١ شيشة من المقاهي والكافيتريات .