من بشتيل لـ"روكسي".. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة بشأن التحرش بطفلة أوسيم

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في هتك عرض طفلة داخل مكتب بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وتبين أن المتهم لديه 3 محال إقامة، إحداهم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والثاني بشارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، وثالثهما بمنطقة روكسي بمحافظة القاهرة، حيت كان يتردد على أقاربه بعد هروبه.



48 ساعة احتاجها فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات الواقعة، للتوصل إلى مكان هروب المتهم، والقبض عليه.



حيلة شيطانية لجأ إليها، سكرتير النيابة، المتهم بهتك عرض الطفلة بعد إنفصاله عن زوجته مرتين، ورجوعه لها، وفي المرة الثالثة.. " طلقها غيابي من غير ما يعرفها".



3 سنوات عاشها سكرتير النيابة رفقة طليقته كـ" زوجين"، دون أن يخبرها بما فعله، وذلك إرضاءً لسيدة أخرى يرغب في الزواج منها، حتى جاء اليوم الذي كشف في أمره.



تفاجأت السيدة المخدوعة بفعلة طليقها، بعد القبض عليه.. " عايشة معاك 3 سنين في الحرام".



مصادر مطلعة على التحقيقات أفادت أن المتهم "أحمد.م." 32 سنة محبوس على ذمة التحقيقات، بينما أخلي سبيل شريكه السابق "طارق.س." -باعتباره ناشر الفيديو- بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.



وأوضحت المصادر أنه تم إخلاء سبيل والدة الطفلة " ألاء" وتدعى "نادية.ق." أيضا.



كانت فجرت التحقيقات مفاجآت حول الواقعة، إذ تبين الفيديو المتداول لحظة تقبيل الطفلة، مُصور منذ شهر نوفمبر الماضي.



وأضافت التحقيقات أن المتهم مدين لشريكه السابق بمبلغ مالي إثر فض الشراكة بينهما، ولدى مطالبته بإعطائه حقه كان يماطله، ما دفعه لنشر الفيديو على الفيسبوك لفضحه والحصول على مستحقاته.. " أخلي الشرطة تقبض عليه وأخد حقي".



وبينت التحقيقات أن والدة الطفلة الضحية، اشترت في وقت سابق أجهزة بالتقسيط منه، مقابل إيصالات أمانة وقعتها.



وتابعت التحقيقات أن والدة الطفلة تعثرت في السداد، ما دفع "بطل الفيديو" إلى رفع دعاوي قضائية ضدها، وبصدور أحكام قضائية، أجبرها على العمل معه.. " لو مشتغلتيش عندي هحبسك"، ما دفعها إلى العمل لديه وتحصيل الأقساط من زبائنه.



وواصلت التحقيقات إلى أن المتهم، متعدد العلاقات النسائية، وأقام علاقة غير شرعية مع والدة الطفلة، مهددا إياها بالأحكام الصادرة ضدها،



واستكملت التحقيقات أن المتهم عمره 32 سنة، ويعمل موظف بالنيابة العامة "سكرتير نيابة"، وحصل على إجازة من عمله منذ 3 سنوات، لتمكنه من فتح شركة لبيع الأجهزة خاصة الهواتف المحمول.



وأوضحت التحريات أن بطل الفيديو " المتهم"، صادر ضده 22 حكم قضائي في قضايا تبديد.



كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لمقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ 32 ثانية، يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.



شكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بإشراف قطاع الأمن العام، ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة.



تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة توصلت إلى تحديد طرفي مقطع الفيديو، وتبين أن المجني عليها طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم، والمتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.



بإستدعاء المجني عليها قررت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه إستغل ترددها صحبة والدتها، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصًا على والدتها.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش والرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من ضبط المتهم.



وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام بإستدراج المجني عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.



وبإستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم ) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.