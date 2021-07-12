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جوائز كأس أمم أوروبا - دوناروما الأفضل بلا منازع.. وبيدري أفضل شاب.. ورونالدو الهداف بامتياز

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
محمد أبو ليلة
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الجوائز الفردية للاعبين بعد تتويج المنتخب الإيطالي بلقب اليورو على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبيلي في لندن.

وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية ليلجأ الحكم لركلات الجزاء الترجيحية لتخطف إيطاليا لقبها الأوروبي الثاني بفضل تألق الحارس دوناروما.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الجوائز الفردية للاعبين عقب انتهاء البطولة وجاءت كالآتي:

1- دوناروما "الأفضل"

حصل الإيطالي دوناروما حارس إيطاليا على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة وكان له دور كبير في المباراة النهائية أمام المنتخب الإنجليزي بعدما تصدي لركلة الجزاء الأخيرة ليتوج على آثرها الأزوري باللقب.

كما كان للحارس دوناروما مفعول السحر أيضا في إقصاء المنتخب الإسباني من البطولة بعدما قاد إيطاليا للفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي المسابقة.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه "كلين شيت" في ثلاثة مباريات متتالية بدور المجموعات من البطولة واستقبل ثلاثة أهداف فقط أمام بلجيكا وإسبانيا وإنجلترا.

2- رونالدو "الهداف"

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة هداف بطولة "يورو 2020" برصيد 5 أهداف متساوياً مع باتريك شيك لاعب منتخب التشيك.

ومنح الاتحاد الأوروبي جائزة لقب هداف البطولة إلى رونالدو بالرغم من تساويه مع باتريك شيك لأنه سجل 5 أهداف في دقائق لعب أقل من مهاجم التشيك، بالإضافة لصنع النجم البرتغالي لهدف خلال لقاء ألمانيا في دور المجموعات.

خاض رونالدو مع منتخب البرتغال 360 دقيقة في البطولة قبل أن يغادر من دور الـ16 سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف وحيد، فيما شارك شيك مع منتخب التشيك بـ404 دقيقة مسجلا أيضا 5 أهداف ولم يصنع وهو الفارق الذي أعطى الأفضلية للدون البرتغالي.

3- بيدري "أفضل شاب"

توج الإسباني بيدري لاعب وسط فريق برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب في "يورو 2020" بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة اللاروخا.

وشارك بيدري مع منتخب بلاده إسبانيا الذي ودع يورو 2020 من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي.

ولعب بيدري 629 دقيقة مع إسبانيا في اليورو، وركض 76.1 كيلو متر، وجاءت نسبة تمريراته الصحيحة 92.3%.

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