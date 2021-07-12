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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 12-7-2021 في مصر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:46 م
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

الطماطم تترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

البطاطس تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.

البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة تترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.

الفاصولياء تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم السبت

البرتقال يتراوح 2 إلى 4 جنيهات.

الليمون يتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

العنب يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

والمانجو تراوحت بين 8 و12 جنيها.

التفاح يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

الكانتالوب من 2.5 إلى 4.5 جنيه.


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