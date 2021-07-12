بمناسبة عيد العلم الثاني عشر.. جامعة المنصورة تكرم 87 من كبار علمائها وباحثيها





كرمت جامعة المنصورة اليوم " 87 " من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز الهيئات والأفراد احتفالا بعيد العلم الثانى عشر بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رؤساء الجامعة ونوابهم السابقين، مديرى المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، لفيف من عمداء كليات الجامعة ووكلائها، أسامة موسى - أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين.



ومن جانبه أثني الدكتور أشرف عبد الباسط على دور أساتذة الجامعة فى إثراء البحث العلمى والارتقاء بتصنيف الجامعة محليا وعالميا.

ونوه بحرص الجامعة على توفير البيئة المناسبة للبحث العلمى ودعمه ماديا، علاوة على دعم النشر الدولى لبحوث الجامعة فى مجال العلوم الإنسانية.



وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى اهتمام إدارة الجامعة بتطوير البحث العلمى من خلال المزج بين خبرة شيوخ العلماء وهمة شباب العلماء.

وطالب بأهمية تكثيف النشر الدولى فى المجالات ذات الاهتمام العالمى للارتقاء بتصنيف الجامعة.





وأشاد نائب رئيس جامعة المنصورة بارتفاع تصنيف المجلات العلمية لكليات الجامعة والبالغ عددها ٢١ مجلة وبقرار مجلس الجامعة بتحمل نفقات النشر الدولى لبحوث الجامعة فى مجال العلوم الإنسانية.



وأشار الدكتور عمرو عوض منسق عام البحوث بجامعة المنصورة بأن الجامعة احتلت المرتبة الأولى محليا وجاءت بين أفضل ٥٠٠ جامعة عالميا وفقا لتصنيف التايمز لعام ٢٠٢٠.





و نوه" عوض" بوجود ٣١ من علماء جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا على المستوى العالمى.





وأضاف أن علماء جامعة المنصورة نشروا ما يقرب من ٢٣ ألف بحث فى المجلات العالمية وتم الاستشهاد ببحوثهم قرابة ١١ ألف استشهاد بنهاية عام ٢٠٢٠ الذى تم خلاله نشر ٢٥٠٠ بحث فى مجالات دولية.



وقام كل من الدكتور أشرف عبد الباسط، الدكتور أشرف طارق حافظ، الدكتور محمد عطية البيومى بتكريم عدد من أساتذة الجامعة وباحثيها الحاصلين على جوائز ستانفورد للتأثير المرجعى فى مجمل الأبحاث، الدولة والهيئات والأفراد، الجامعة، الهيئات الخارجية، وكان من أبرز المكرمين الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد شقير أستاذا جراحة الكلى والمسالك البولية الحاصلان على جائزة ستامفورد للتأثير المرجعى عن مجمل الأبحاث، الدكتور أحمد عبد الخالق أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب الحاصل على جائزة ستانفورد للتأثير المرجعى عن مجمل الأحداث وعلى جائزة الجامعة للتفوق العلمى لعام ٢٠٢٠، الأستاذ الدكتور محمد غنيم أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية لعام ٢٠١٨، الأستاذ الدكتور جمال شيحة أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى بكلية الطب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الطبية لعام ٢٠١٩، الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية لعام ٢٠١٩، الأستاذة الدكتورة ناهد العنانى أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة الحاصلة على جائزة الجامعة للتفوق العلمى.