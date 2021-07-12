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أفشة ومحمد شريف يزوران نادي إنبي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استغل محمد شريف ومحمد مجدي قفشة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الراحة السلبية التي حصلوا عليها، من أجل التواجد داخل نادي إنبي، فريقهم السابق.

 

وجاءت زيارة الثنائي للفريق البترولي عصر اليوم، حيث حضروا مران الفريق الاستعدادي لاستئناف الدوري، وقاموا بمصافحة زملائهم والجهاز الفني والإداري.

 

ولعب الثنائي من قبل في فريق إنبي، حيث بدأ قفشة مسيرته مع الفريق قبل أن ينضم إلى بيراميدز سبورت ومنه للأهلي، فيما خاض شريف فترة إعارة من النادي الأهلي داخل الفريق البترولي، بالموسم الماضي.

 

وساهم الثنائي بفضل أهدافهم، في منح الأهلي الفوز على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثامن عشر بالدوري المصري الممتاز.

 

 ويستعد اللاعبين في الوقت الحالي، للسفر مع المارد الأحمر غدٍ، إلى الدار البيضاء لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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