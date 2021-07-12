حبس سائق لتسببه بهدم سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة

امر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بحبس سائق بمجلس مدينة الخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببة بهدم سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة، أثناء رفع القمامة بلودر المجلس، كما تسبب في إصابة سيدة وطفليها والذى تصادف مرورهم وقت سقوط السور.







كما أمرت النيابة العامة تشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث فى توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.











تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو، بدائرة المركز أثناء قيام سائق بالمدينة برفع القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة أدى إلى سقوط جزئي على شريط السكة الحديد.

وتصادف أثناء عبور سيدة وطفليها 6 سنوات و9 سنوات بالطريق سقط عليهم أجزاء من السور مما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى السلام، وتولت النيابة التحقيق واصدرت قرارها السابق