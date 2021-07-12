مكافأة ومعاش.. برلمانية تكشف تفاصيل قانون فصل الإخوان من مؤسسات الدولة

قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون فصل الإخوان يتم تطبيقه على كل من هو مدرج على قوائم الإرهاب وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من الفئات التي يطبق عليها القانون من ارتكب جريمة تمس الأمن القومي المصري.



وأضافت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن من يطبق عليه القانون وتم فصله وشعر بتضرره يلجأ إلى القضاء وفي حال الحكم لصالحه يتم تعوضه ولكن لا يعود لعمله.



وأكدت أن الموظفين الذين يشملهم القانون هم العاملين في الجهاز الإداري للدولة ومن يخضع القطاع الأعمال العام، أو من يعمل بالإدارات المحلية، مشيرة إلى أن قرار الفصل يصدره رئيس الجمهورية أو من يفوضه -رئيس مجلس الوزراء-.



وأردفت أن هذه ضمانات للشخص الذي يطبق عليه القانون رغم كونه إرهابي، لافتة إلى أن من يتم فصله بفعل هذا القانون يحصل على المعاش كامل والمكافأة الخاصة بنهاية الخدمة معلقة: "هذا روح للقانون".



واستطردت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هيئة السكك الحديدية بها العديد من المنتمين للكيانات الإرهابية.



ولفتت الهواري إلى أن قرار فصل الموظفين الإخوان يتم تطبيقه بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

