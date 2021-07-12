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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري العام.

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري

و من المقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي 7 مباريات حتي نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري.

- الأهلي ضد البنك الأهلي  "مؤجل" على ستاد السلام الساعة 7 مساءا يوم الخميس 22/7/2021

- الأهلي ضد سيراميكا في الجولة 29 على ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 5/8/2021

- الأهلي ضد إنبي في الجولة 30 علي ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 12/8/2021

- الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 31 علي ستاد الجيش بالسويس الساعة 7 مساءاً يوم الاثنين 16/8/2021

- الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الجولة 32 علي ستاد الإسكندرية الساعو 9 مساءاً يوم الجمعة 20/8/2021

- الأهلي ضد الجونة في الجولة 33 علي ستاد خالد بشارة احد يومي 22-23/8/2021

- الأهلي ضد أسوان في الجولة 34 علي ستاد السلام أحد يومي  25-26/8/2021.

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