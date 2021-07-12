تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري





كشف مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري العام.





مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري





و من المقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي 7 مباريات حتي نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري.





- الأهلي ضد البنك الأهلي "مؤجل" على ستاد السلام الساعة 7 مساءا يوم الخميس 22/7/2021





- الأهلي ضد سيراميكا في الجولة 29 على ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 5/8/2021





- الأهلي ضد إنبي في الجولة 30 علي ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 12/8/2021





- الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 31 علي ستاد الجيش بالسويس الساعة 7 مساءاً يوم الاثنين 16/8/2021





- الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الجولة 32 علي ستاد الإسكندرية الساعو 9 مساءاً يوم الجمعة 20/8/2021





- الأهلي ضد الجونة في الجولة 33 علي ستاد خالد بشارة احد يومي 22-23/8/2021





- الأهلي ضد أسوان في الجولة 34 علي ستاد السلام أحد يومي 25-26/8/2021.



