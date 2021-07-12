الضفادع البشرية تنتشل جثة غريق البدرشين

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طفل، لقى مصرعه غرقًا بمصرف الشوبك القبلي، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمصرف الشوبك القبلي، بمركز البدرشين.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل عمره 12 سنة.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.