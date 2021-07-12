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إيطاليا تسجل 888 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 888 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 888 حالة إصابة، مقابل 1391 في بيانات الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.272.163 حالة، بينها 40426 نشطة.

 

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 13 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 7 في بيانات الأحد، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127788 شخصا.

 

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.103.949 شخصا، بعد تسجيل 1529 حالة شفاء جديدة.

 

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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