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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحا، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:2) درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الأحساس من ارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية من شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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درجات الحرارة الطقس الثلاثاء الأرصاد

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