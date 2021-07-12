فاركو يستأنف تدريباته بعد عيد الأضحى استعدادًا للدوري الممتاز





قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي، استئناف تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي.





ويبدأ فريق نادي فاركو في خوض تدريباته الجماعية استعدادًا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز بعد صعوده إلى الممتاز حيث نجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.





وبالفوز على بنى عبيد وصل فاركو إلى النقطة 64 متساوياً مع حرس الحدود الذى فاز أيضاً على دكرنس بنتيجة 3-1 ولكن فاركو حسم التأهل بفارق الأهداف عن حرس الحدود.





وحقق فاركو 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات و3 هزائم من الأوليمبى وكفر الشيخ وحرس الحدود، وحقق 8 انتصارات على التوالى بداية من الجولة السابعة حتى الجولة 15، ويعد ذلك الصعود الثانى لعبد العاطي، الذى صعد مع أسوان قبل موسمين.





من جانبه، طلب مجدي عبدالعاطي من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز عبد فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها لاعبي الفريق في الفترة الماضية.



