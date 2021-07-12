Advertisements

فاركو يستأنف تدريباته بعد عيد الأضحى استعدادًا للدوري الممتاز

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي، استئناف تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي.

ويبدأ فريق نادي فاركو في خوض تدريباته الجماعية استعدادًا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز بعد صعوده إلى الممتاز حيث نجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.

وبالفوز على بنى عبيد وصل فاركو إلى النقطة 64 متساوياً مع حرس الحدود الذى فاز أيضاً على دكرنس بنتيجة 3-1 ولكن فاركو حسم التأهل بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

وحقق فاركو 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات و3 هزائم من الأوليمبى وكفر الشيخ وحرس الحدود، وحقق 8 انتصارات على التوالى بداية من الجولة السابعة حتى الجولة 15، ويعد ذلك الصعود الثانى لعبد العاطي، الذى صعد مع أسوان قبل موسمين.

من جانبه، طلب مجدي عبدالعاطي من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز عبد فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها لاعبي الفريق في الفترة الماضية.

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطي، عاطف حنفى "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب الفريق".

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم برشلونة يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ ساعة و نصف

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

05:57 م

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي