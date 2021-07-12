صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر يشيد بمبادرة "حياة كريمة"

ثمنت فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، اطلاق الدولة المصرية مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنها مبادرة هامة جدا، حيث أنها تركز الأشخاص المنسيين.



وأشارت "مايير"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تخدم الفقراء، والفئات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار من جانب الحكومة لانتشالهم من الفقر.



وأضافت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن الصندوق يحب العمل مع الشباب ودعمهم، معلقة: "إذا ولدت في أسرة فقيرة ستكون في حاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة".

