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هيئة التأمين الاجتماعي تكشف موعد إتاحة المعاشات عبر المحمول "فيديو"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن صرف معاشات شهر يوليو بدأ من مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن 10.5 مليون مواطن صرفوا المعاشات، بإجمالي 20.5 مليار جنيه.

وحول حالات وقف صرف المعاشات أكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه لم يحدث منذ أكثر من 8 شهور، في ظل التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة، متابعا: "نحصل على الوفيات من وزارة الصحة، وأحيانا يحدث أخطاء بإدخال الرقم القومي للمبلغ عن الوفاة، بدلا من المتوفى، لكن كمنهج هام لا نوقف أي معاش".
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وشدد على أن الهيئة تصوب الأخطاء حال وقوعها، لإيصال المعاشات إلى المستحقين، لافتا إلى أنه من المقرر إتاحة صرف المعاشات عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية المتاحة على هواتف المحمولة ابتداء من أغسطس المقبل.

وأضاف: "من يرغب في الحصول على المعاش إلكترونيا، يتوجه إلى شركة المحمول لفتح محفظة إلكترونية بغرض استقبال المعاش عليها"، مشيرا إلى أن طرح خدمة الحصول على المعاش عبر المحفظة الإلكترونية يستهدف منح الزحام على ماكينات الصرف الآلي.

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