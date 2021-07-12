الإعدام لمتهمين بقتل سائق تاكسي لسرقة سيارته في الشرقية







قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا كما قررت معاقبة متهم آخر بالسجن 15 سنة بتهم قتل سائق تاكسي وسرقة السيارة بعد قيامهم باستدراجه من مدينة العاشر من رمضان إلى مركز أبو كبير.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة وحازم بشير عبد العال وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.



تعود أحداث القضية رقم 8212 لسنة 2021 جنايات أبو كبير والمقيدة برقم 303 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير من ضبط كل من "محمد. ف. ع. ع " 20 سنة عامل ومقيم مركز أبو كبير و" خالد. أ. ع. إ " 19 سنة سائق ومقيم بمركز أبو كبير و" أحمد. م. أ. إ " 17 سنة عامل ومقيم مركز أبو كبير بتهمة قتل المجني عليه " لسيد. س. م. أ " عمدا مع سبق والإصرار والترصد حيث قاموا باستدراجه بزعم توصيلهم من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة أبو كبير بالسيارة التاكسي قيادته وما أن وصلوا إلى مكان خالي من المارة حتى باغته المتهمين الأول والثاني بتطويق عنقه بخنقه بسلك كهربائي وكال له المتهم الأول ضربتين باستخدام طوبة استقرت بمؤخرة رأسه ما أدى لوفاتهوقاموا بالتخلص من الجثة بالقائها في إحدى الترع المارة بدائرة المركز.



تمكن قوات الشرطة من العثور على جثة المجني عليه كما تمكنوا من ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.