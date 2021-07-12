Advertisements

الإعدام لمتهمين بقتل سائق تاكسي لسرقة سيارته في الشرقية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:10 م
سمر السيد
Advertisements



قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا كما قررت معاقبة متهم آخر بالسجن 15 سنة بتهم قتل سائق تاكسي وسرقة السيارة بعد قيامهم باستدراجه من مدينة العاشر من رمضان إلى مركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة وحازم بشير عبد العال وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 8212 لسنة 2021 جنايات أبو كبير والمقيدة برقم 303 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير من ضبط كل من "محمد. ف. ع. ع " 20 سنة عامل ومقيم مركز أبو كبير و" خالد. أ. ع. إ " 19 سنة سائق ومقيم بمركز أبو كبير و" أحمد. م. أ. إ " 17 سنة عامل ومقيم مركز أبو كبير بتهمة قتل المجني عليه " لسيد. س. م. أ " عمدا مع سبق والإصرار والترصد حيث قاموا باستدراجه بزعم توصيلهم من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة أبو كبير بالسيارة التاكسي قيادته وما أن وصلوا إلى مكان خالي من المارة حتى باغته المتهمين الأول والثاني بتطويق عنقه بخنقه بسلك كهربائي وكال له المتهم الأول ضربتين باستخدام طوبة استقرت بمؤخرة رأسه ما أدى لوفاتهوقاموا بالتخلص من الجثة بالقائها في إحدى الترع المارة بدائرة المركز.

تمكن قوات الشرطة من العثور على جثة المجني عليه كما تمكنوا من ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ ساعة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 3 ساعات

3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

05:57 م

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي