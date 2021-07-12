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الإيقاف 6 أشهر لموظفين ومجازاة آخرين في سكة حديد سوهاج

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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أكد مصدر بسكة حديد سوهاج، أنه تم ايقاف موظفين في سكة حديد سوهاج لمدة 6 أشهر وتحويلهم للتحقيق نتيجة اشتراكهم في بيع تذاكر القطار في السوق السوداء عن طريق تسهيل حصولها لاحد أصحاب المحلات بدائرة قسم أول سوهاج، وايضا مجازاة بعض الموظفين الاخرين من المشرفين بالخصم من 5 أيام الى 30 يوما لتقصيرهم في العمل.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا يفيد بقيام صاحب محل خدمات كمبيوتر بتجميع بعض تذاكر القطار وبيعها في السوق السوداء.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث قسم اول سوهاج الكان بة المحل وتم استئذان النيابة العامة وبتفتيش محل خدمات الكمبيوتر بدائرة قسم أول سوهاج تم ضبط 46 الف جنية و144 تذكرة قطار مكيفة متنوعة للوجهين البحري والقبلي، وبمواجهته اعترف بتجميع المبلغ من حصيلة البيع في المحل وبيع التذاكر، وان التذاكر للبيع في السوق السوداء بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.
واعترف صاحب المحل بمصدر تلك التذاكر والتي جلبها من موظفين في محطة سكة حديد سوهاج، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق

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