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أول تحرك من محافظ الشرقية بشأن وقائع غلق مراكز الشباب بعدة مراكز

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور علي المنشآت الحكومية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الاكمل والتزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية لضمان إنتظام العمل وإنهاء مصالح المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمرور علي عدد من مراكز الشباب بمراكز ( فاقوس – منيا القمح – أبو حماد ) لمتابعة سير إنتظام العمل وإعداد تقرير بنتائج الزيارات الميدانية للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم حيال أي تقصير أو إهمال.

ومن جانية أوضح الأستاذ عبده سالم مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل فرق عمل من المتابعة الميدانية لتجوب عدد من القري والمراكز والمدن والمرور المفاجئ علي مراكز الشباب وتبين لها غلق بوابات مركزي شباب منشأه القاضي واكياد البحرية بمركز فاقوس بالجنازير وعدم تواجد العاملين بهما وكذلك غلق مركز شباب كفر ميت بشار بمنيا القمح وذلك خلال ساعات العمل الرسمية

أضاف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام انه تم المرور علي مركزي شباب الجمايلة والقطاوية بأبو حماد ومراكز شباب منية المكرم والحجاجية القديمة والنمروط بفاقوس ومراكز شباب الجديدة ومنشأه شفيق وكفر الغنيمي بمنيا القمح وتبين تغيب عدد من العاملين دون تقديم اجازات وعدم قيام مسؤول سجل الحضور والانصراف بالتسديد أمامهم، ليقرر محافظ الشرقية إحاله وقائع غلق مراكز الشباب بالجنازير وعدم تواجد العاملين بها إلى التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

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