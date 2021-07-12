حماية المستهلك: تنظيم حملات على الأسواق للتأكد من صلاحية اللحوم في العيد (فيديو)

طالب المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بذبح الأضاحي داخل المجازر المرخصة، خاصة الكثير من الخراف تكون مريضة، وبالتالي لا يكشف عن هذا المرض حال الذبح في الشارع، وينقل للمستهلك عبر اللحوم، خلاف أن الذبح في الشارع يؤثر على البيئة والصحة العامة.



وتابع ان ضبط أسعار اللحوم يحدث من خلال الشركة القابضة للسلع الغذائية التي تطرح كميات كبيرة من اللحوم المدعومة مثل طرح اللحوم البلدي بسعر 100 جنيه للكيلو، واللحوم السودانية بسعر 85 جنيه.



ولفت إلى ان هناك وفرة في اللحوم بسعر عادل وميسر لكل المواطنين، مضيفًا أن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الطب البيطري ووزارة الصحة وشرطة التموين يقوم بتنظيم حملات رقابة على كافة الأسواق للتأكد من ان المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من الأمراض، وخلال العيد سيتم تنظيم حملات رقابية على كافة أسواق الجملة والقطاع للتأكد من صلاحية اللحوم للمستهلك.

