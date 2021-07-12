استشاري نفسي: تدليل الطفل يؤدي إلى وجود شخصية "اتكالية"

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن التدليل الزائد للأطفال يعتبر من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أولياء الأمور، معقبًا: "كلنا بنحب أولادنا، بس التدليل الزائد والخوف عليه بصورة زائدة، يؤدي إلى وجود طفل اتكالي لا يتحمل المسؤولية".



وتابع "هاني"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الطفل المدلل عندما ينضج يكون في حاجة لتنفيذ كافة مطالبة، وإلا سيتهم والده بأنه مقصر، خاصة وأنه اعتاد منذ مرحلة الطفولة على تنفيذ كافة رغباته.



ولفت إلى أن التربية بقسوة بصورة مفاجئة للطفل المدلل، قد تؤدي إلى صدمة نفسية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى طفل معقد لا يستطيع أن يتعامل مع العالم الخارجي، مشددًا على ضرورة التوازن في التربية ما بين التدليل والقسوة.

