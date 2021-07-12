استشاري يُحذر من المقارنة بين الأبناء: تنشر الكراهية (فيديو)

شدد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، على ضرورة عدم إقامة مقارنة بين الأطفال، لأن هذا من شأنه أن يؤثر على نفسية الأطفال، معقبًا: "ممكن يكون طفل متميز في حاجة، والطفل التاني متميز في حاجة تانية خالص، والفروقات الفردية موجودة بين الجميع".



وتابع "هاني"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن المقارنة بين الأشقاء قد تؤدي إلى أن يكره الأخ شقيقه، أو والده، مضيفًا أن الصراخ في وجه الطفل قد يؤدي إلى وجود طفل ضعيف الشخصية.



وأضاف: "الأم العصبية تنجب طفل عصبي عن طريق الجينات، وعند الصراخ في وجه من قبل الأم باستمرار، فهذا يؤدي إلى تحجيم تكون الشخصية لدى الطفل".

