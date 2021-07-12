أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للقطاع الشمالي لوزارة البيئة والزراعة والمياه

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي يبذلها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة ، التي أسهمت في ترجمة دعم الدولة – أعزها الله – للبرامج الزراعية والمزارعين بالمنطقة.





ونوه سموه بالدور الرائد والفاعل الذي تقوم به وزارة البيئة والزراعة والمياه لدعم إنتاج المزارع بالمنطقة ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في سبيل خدمة هذا المنتجات الزراعية التي لها أثر اقتصادي لدعم الغذاء بالمملكة ، وفق عمل تكاملي من الجميع لما فيه تحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة.





جاء ذلك بعد أن تسلم أمير منطقة القصيم اليوم تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للقطاع الشمالي خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم المشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان جارالله الصوينع، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم الهندس عبدالعزيز الرجيعي.





واستمع لشرح مفصل عن التقرير من المهندس الصوينع وما يتضمنه من أرقام وإحصائيات عن الأنشطة الزراعية والمهرجانات والبرامج التي تستهدف دعم المزارعين.





من جانبه عبر الصوينع عن شكره لسموه على دعمه ومتابعته لكل ما يخص إنتاج التمور ومزارع النخيل وخدمة المزارعين .



