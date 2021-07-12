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الحادث الثالث على التوالي.. مصرع أربعيني ببورسعيد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وصل مستشفى الزهور المركزي ببورسعيد، اليوم الأثنين، جثه أربعيني،أثر حادث سير تصادم دراجتين بخارية، ويدعى عاطف صالح مهدي محمد، ٤٥سنة.


وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بمصرع أربعيني
أثر حادث سير تصادم دراجتين بخارية، ويدعى عاطف صالح مهدي محمد، ٤٥سنة.


ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.



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