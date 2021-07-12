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الفنان يوسف إسماعيل رئيسا للمهرجان القومي للمسرح من جديد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة قرارًا بالتجديد للفنان القدير يوسف إسماعيل لرئاسة المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ 14 لعام 2021، وذلك بعد رئاسته للدورة الـ 13 التي حملت عنوان دورة الآباء تحت شعار "150 سنة مسرح".

الفنان يوسف إسماعيل بدأ نشاطه الفنى فى بداية التسعينيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة فى السينما، المسرح والتليفزيون وشارك في العديد من العروض المسرحية التى انتجها مسرح الدولة كما تولى ادارة فرقة المسرح القومى فى الفترة من 2015 وحتى 2019، وكانت آخر أعماله مسرحية " المتفائل " علي المسرح القومي التي حققت نجاحا كبيرا واستمر عرضها لعدة مواسم.

وخلال الأيام القليلة المقبلة سيعلن رئيس المهرجان عن أسماء اللجنة العليا للدورة المقبلة، وتحديد موعد لأول اجتماع لهم من أجل تحديد موعد وتفاصيل الدورة الـ 14.

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