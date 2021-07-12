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برلمانية تتقدم بطلب إحاطه بأضرار العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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واصلت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى فى محافظة بورسعيد متابعتها لاستمرار مناقشة طلب الاحاطة المقدم منها للجنه القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد حول عدم حصول عمال الشركة العالمية للمواسير ( ايبك ) على عدد من العلاوات لتحسين دخولهم والأضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير (ش.م.م) ووضع ضوابط للحفاظ على حقوق العمال.
وكانت اللجنة خلال جلستها الأولى قد قررت استدعاء رئيس القطاع المالى والادارى للشركة ونائب رئيس الهيئه العامة للبترول ورئيس الادارة المركزية للشركة وممثل وزارة القوى العاملة مع قيام ممثل وزارة البترول وموافاة اللجنة بنسخة معتمدة من لائحة الشركة العالمية لصناعة المواسير لاستكمال المناقشة.

وخلال جلسة الأمس واصلت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد مناقشتها لطلب الأحاطة حيث تم الاستماع لنائب رئيس الهيئة العامة للبترول الاستاذ حسام التونى حول الاسئلة التى طرحتها الدكتورة أمل عصفور.
وقد أوضح الاستاذ هيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية بوزارة القوى العاملة انه سيتم عمل مفاوضه جماعية بين اللجنه النقابية للعاملين وبين ممثلى وزارة القوى العاملة وممثلى الشركة
وقد أكدت الدكتورة أمل عصفور حضورها ومتابعتها للمفاوضة الجماعية ومساندتها الكاملة لملف العمالة بالشركة بما فيه صالح العمال والشركة.

وشددت النائبة أمل عصفور أنه انطلاقا من دورها النيابى والرقابى تقدمت بطلب الأحاطة لما فيه صالح للعمال والشركة والاستثمار القومى المصرى

كانت النائبة أمل عصفور خلال عرضها لطلب الاحاطة فى اولى مناقشات لجنة القوى العامله له فى حضور الاستاذ حسام التونى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول قد أوضحت أن الشركة العالمية لصناعة المواسير تم تأسيسها منذ عام 2001، برأس مال اجنبى يبلغ نسبته 60% بالشراكة مع رأس المال المصرى البالغ قيمته 40%
وشددت النائبة خلال عرضها على ان ادارة الشركة وعمالها قد حققوا نجاحات خلال العامين الاخرين واستطاعوا تحويل الخسائر الى ارباح وهو مايستدعى حصولهم على حقوقهم المشروعة وفق أحكام القانون والمفاوضات الجماعية المدعمة لذلك والتى اجريت بين العمال والشركة من خلال التنظيم النقابى ووزارة القوى العاملة منذ عام 2013 مع تشكيل اول لجنة نقابية للعاملين بالشركة.
وأكدت النائبة على أحقية العمال فى الحصول على الحوافز والارباح وبدلات المخاطر وكل مانص عليه القانون من حقوق العمال.
ولفتت النائبة ان العمال سلكوا الطرق المشروعة للحصول على حقوقهم من خلال مذكرة اعدتها اللجنة النقابية ورفعتها بدورها للنقابة العامة للبترول.

وشددت النائبة أمل عصفور على مواصلتها دعم مطالب العمال المشروعة بالشركة لحين الحصول عليها كاملة فى اطار دورها النيابى والرقابى لقناعتها التامة بأن عمال مصر هم سواعد النهوض بالاقتصاد القومى المصرى فى ظل النهضة الصناعية العملاقة التى تشهدها البلاد بدعم من القيادة السياسية ومباشرة التنفيذ من الحكومة المصرية.
برلمانية تتقدم بطلب إحاطه بأضرار العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير
برلمانية تتقدم بطلب إحاطه بأضرار العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير
برلمانية تتقدم بطلب إحاطه بأضرار العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير
برلمانية تتقدم بطلب إحاطه بأضرار العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير
برلمانية تتقدم بطلب إحاطه بأضرار العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير
برلمانية تتقدم بطلب إحاطه بأضرار العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير

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