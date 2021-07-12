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أخصائية تجميل تكشف كيفية علاج تجاعيد الجبهة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة هبة فرج، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إن تجاعيد الجبهة هي واحدة من أولى علامات شيخوخة الوجه، والتي عادة ما تظهر في عمر الـ20 هذه المشكلة لا تزعجكِ فحسب، بل تضايق كل امرأة على حد سواء، ويمكن التخفيف أو التخلص من تجاعيد الجبين بمختلف الطرق، حتى تحصل المرأة في نهاية المطاف على بشرة شابة وجذابة.

وأضافت "فرج"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الاثنين، أنه يتم معالجة تجاعيد الجبهة بالحقن بالبوتكس؛ حيث تختلف جرعة البوتكس بحسب حاجة الشخص خاصة عند القيام ببوتكس الجبين يأخذ محلول البوتكس حوالي 20 دقيقة حتى يستقر في العضلات، لذا يجب الحرص على عدم القيام بأي تعبيرات في وجهك، أو ممارسة أي رياضة شاقة بعد الجلسة، ويفضل غسل وجهك بعناية من دون فرك.

وتابعت: "الحقن بالبوتكس لجبهة الوجه يساعد في تسريع عملية تجديد الجلد عن طريق زيادة معدل دوران خلايا الجلد، بينما تتخلص من طبقات الجلد البالية بسرعة أكبر، وتميل العلامات المرئية لشيخوخة الجلد إلى التلاشي، على الأقل إلى درجة معينة.

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الكلمات المفتاحية

تجميل تجاعيد المرأة البشرة‎

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