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"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اخر مستجدات الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر بحى الشرق، وذلك عقب اجتماع مع القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام المحافظة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد نعمان محمد رئيس حى الشرق، والشركات القائمة على الأعمال الإنشائية، مهندسين المكتب الاستشاري للمشروع.

وأطلع " المحافظ " على معدلات التنفيذ حتى الآن، حيث تم تفقد الأعمال الجارية بالمرافق والأعمال الانشائية الحالية بالموقع.

وشدد" اللواء عادل الغضبان " على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع ساحة مصر، ليتم افتتاحها قريبا، ضمن سلسلة المشروعات السياحية والتنموية التى تفتتحها محافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة، وأشار المحافظ أنه من المنتظر انشاء مزار سياحي عالمي يطل على ضفاف مدخل قناة السويس ويعمل على تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر
"الغضبان" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروع ساحة مصر

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