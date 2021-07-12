Advertisements

أخصائية تجميل تشرح مقاييس الجمال للفتيات (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة هبة فرج، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، إن مقاييس الجمال كلما يكون طبيعي ومناسب على الوجه، كلما يكون الشكل للبنت أحلى وأفضل، مشيرة إلى أنه ليس كل الوجوه للفتيات تليق عليها رسمة الشفاه وخاصة الشفاه الروسية والتي أصبحت موضة عند جميع الفتيات.

وأضافت "فرج"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الاثنين، أنه أصبحت معظم النساء تتمنى الحصول على شفاه ممتلئة ويبحثن عن أفضل أنواع الفيلر للشفايف، حيث أن الحصول على شفاه ممتلئة يمنح الابتسامة جاذبية وجمال ينعكس على صاحبة الابتسامة ويكسبها المزيد من الثقة بالنفس.

وتابعت: "تلجأ الكثير من السيدات إلى البحث عن أفضل الطرق للحصول على شفاه ممتلئة وجذابة في الوقت نفسه؛ لا سيما بالبحث عن أفضل أنواع الفيلر للشفايف إما بحقن فيلر الشفاه أو زرع مواد جراحية بها حتى تصل إلى الشكل والحجم والملمس المرغوب به مما يجعل الشفاه تتناسق مع ملامح الوجه الأخرى بشكل أفضل ويعطي مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفتيات الشفاه الجمال التجميل

أخبار تهمك

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 6 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

تجنبا للمخاطر.. معلومات يجب عليكِ معرفتها قبل حقن شفاهكِ بالفيلر

بعضهم تغيرت ملامحهم تمامًا.. نجوم دخلوا بوابة التجميل في 2018

بالفيديو.. كيفية الحصول على شفاه ممتلئة؟

على غرار النجمات.. احصلي على شفاه ممتلئة بهذه الخطوات

أحمر الشفاه (الروج).. كل ما تريدين معرفته واختيار الأنسب للون بشرتك

ما هو متوسط فاعلية البوتكس والفيلر؟ استشاري جراحة التجميل يُجيب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي