أخصائية تجميل تشرح مقاييس الجمال للفتيات (فيديو)

قالت الدكتورة هبة فرج، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، إن مقاييس الجمال كلما يكون طبيعي ومناسب على الوجه، كلما يكون الشكل للبنت أحلى وأفضل، مشيرة إلى أنه ليس كل الوجوه للفتيات تليق عليها رسمة الشفاه وخاصة الشفاه الروسية والتي أصبحت موضة عند جميع الفتيات.



وأضافت "فرج"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الاثنين، أنه أصبحت معظم النساء تتمنى الحصول على شفاه ممتلئة ويبحثن عن أفضل أنواع الفيلر للشفايف، حيث أن الحصول على شفاه ممتلئة يمنح الابتسامة جاذبية وجمال ينعكس على صاحبة الابتسامة ويكسبها المزيد من الثقة بالنفس.



وتابعت: "تلجأ الكثير من السيدات إلى البحث عن أفضل الطرق للحصول على شفاه ممتلئة وجذابة في الوقت نفسه؛ لا سيما بالبحث عن أفضل أنواع الفيلر للشفايف إما بحقن فيلر الشفاه أو زرع مواد جراحية بها حتى تصل إلى الشكل والحجم والملمس المرغوب به مما يجعل الشفاه تتناسق مع ملامح الوجه الأخرى بشكل أفضل ويعطي مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية".

