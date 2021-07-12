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خالد عكاشة: أمريكا تحاول الظهور بشكل متوازن في أزمة السد الإثيوبي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي تحرك دبلوماسي مصري في غاية الذكاء، وتعزز جهود وزير الخارجية المصري.

وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أننا اذا استطعنا أن ننتزع قرار أو مشروع قرار بشأن السد الإثيوبي يتبني مجلس الأمن أجزاء منه، فأن ذلك سيكون بفضل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية.

وعن الموقف الأمريكي بشأن أزمة السد، عقب أن الموقف الأمريكي أكثر إيجابية، مضيفا: "أمريكا تحاول الظهور بشكل متوازن".

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مصر سد النهضة السيسي السد الإثيوبي أمريكا

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