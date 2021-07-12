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حسام البدري يدرس تغيير طريقة لعب منتخب مصر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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يدرس حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تغيير طريقة لعب الفراعنة في تصفيات مونديال 2022.


ويفكر حسام البدري في اللعب بأثنين مهاجمين، مستغلا تألق الثنائي مصطفى محمد مع جالطة سراي التركي، ومحمد شريف مع النادي الأهلي.


ويقدم الثنائي مستويات مميزة مع أنديتهم، كما يدرس البدري إضافة عناصر جديدة لمعسكر منتخب المقبل، أبرزها إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه.


ومن المقرر أن يخوض الفراعنة معسكرا في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة عقب انتهاء بطولة الدوري المصري.

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