التأمين الاجتماعي يوضح شروط صرف المعاش المبكر (فيديو)



قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتم خصم اشتراكات نظام المعاشات من اليوم الأول للالتحاق بالعمل أيًا كانت مدة خدمته.



وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المعاش المبكر يعني إنهاء الخدمة قبل بلوغه سن الـ60، لافتًا إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية بني على صرف المعاش عند سن الـ60 أو في حالات الوفاة أو في حالات العجز، لافتًا إلى أنه يتم عرض العاجز على "كوميسيون طبي".



وأوضح أن تقديم الاستقالة والحصول على معاش مبكر وبعدها الالتحاق بالعمل مرة أخرى والحصول على معاشين في ذات الوقت وضع شاذ، متابعًا: "كل شخص يحتفظ بحقه في المعاض ولكن يُصرف عند سن الـ60، وإذا حدثت الوفاة، أو العجز يُصرف المعاش المبكر".

