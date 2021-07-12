Advertisements

التأمين الاجتماعي يوضح شروط صرف المعاش المبكر (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:40 م
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
أمنية فوزي
Advertisements

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتم خصم اشتراكات نظام المعاشات من اليوم الأول للالتحاق بالعمل أيًا كانت مدة خدمته.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المعاش المبكر يعني إنهاء الخدمة قبل بلوغه سن الـ60، لافتًا إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية بني على صرف المعاش عند سن الـ60 أو في حالات الوفاة أو في حالات العجز، لافتًا إلى أنه يتم عرض العاجز على "كوميسيون طبي".

وأوضح أن تقديم الاستقالة والحصول على معاش مبكر وبعدها الالتحاق بالعمل مرة أخرى والحصول على معاشين في ذات الوقت وضع شاذ، متابعًا: "كل شخص يحتفظ بحقه في المعاض ولكن يُصرف عند سن الـ60، وإذا حدثت الوفاة، أو العجز يُصرف المعاش المبكر".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي