Advertisements

"روحوا التأمينات وخلي ليكوا معاش".. عوض يوجه رسالة هامة للعمالة الغير منتظمة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:53 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
داليا الحسين
Advertisements
وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رسالة هامة للعمالة الغير منتظمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بهذه الفئة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" إنه من المفترض أى شخص يعمل يكون هناك حصة يدفعها صاحب العمل بقيمة 12% من مرتبه، و9% يتحملها المواطن أى مجموع النسبة 21%.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "روحوا التأمينات وخلي ليكوا معاش، وادفع 9% والدول هتدفع 12%".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معاشات العمالة الغير منتظمة الحصول على المعاش التأمينات الاجتماعية اجراءات الحصول على المعاش

أخبار تهمك

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 9 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"والي": انتفاع عمال المقاولات والمحاجر بخدمات التأمين الصحي لأول مرة

عاجل.. بيان هام من "التأمينات" لأصحاب المعاشات

في عهد السيسي| قانون التأمينات والمعاشات يرى النور وينحاز للشعب (تفاصيل)

تكليف نيفين القباج بأعمال رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

توضح هام من "التضامن" بشأن عطل موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسة

إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل بيانات العاملين غير الرسميين بمنظومة المخلفات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي