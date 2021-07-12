"روحوا التأمينات وخلي ليكوا معاش".. عوض يوجه رسالة هامة للعمالة الغير منتظمة





وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رسالة هامة للعمالة الغير منتظمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بهذه الفئة.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" إنه من المفترض أى شخص يعمل يكون هناك حصة يدفعها صاحب العمل بقيمة 12% من مرتبه، و9% يتحملها المواطن أى مجموع النسبة 21%.وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "روحوا التأمينات وخلي ليكوا معاش، وادفع 9% والدول هتدفع 12%".