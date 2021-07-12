أندية الشركات تثير جدلا داخل "رياضة النواب".. وبرلماني يتساءل: كم مواطن يشجعها؟

واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية.



وبدأت المناقشات، عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة، متسائلًا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أي نادي من أندية الشركات ببطولة الدوري أو الكاس؟.



من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة الي تعديله، لافتًا إلى أنه من الممكن ان تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الأندية الشعبية.



وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الإستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التي أصبحت غير قادرة على المنافسة.



وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم أنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثر وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة.



من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادي الأولمبي، إن فتح إتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، فى توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصى، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها.



وأكد رئيس نادي الأولمبي، أن الوضع الآن اصبح معقد، ولن يستطيع احد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدوري الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الإستمثار الرياضي



وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات إستثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 %، مطالبًا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%،وذلك لتشجيعه على الإستثمار.

