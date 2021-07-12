Advertisements

أندية الشركات تثير جدلا داخل "رياضة النواب".. وبرلماني يتساءل: كم مواطن يشجعها؟

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
Advertisements
واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية.

وبدأت المناقشات، عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة، متسائلًا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أي نادي من أندية الشركات ببطولة الدوري أو الكاس؟. 

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة الي تعديله، لافتًا إلى أنه من الممكن ان تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الأندية الشعبية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الإستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التي أصبحت غير قادرة على المنافسة.

وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم أنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثر وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة.

من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادي الأولمبي، إن فتح إتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، فى توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصى، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها.

وأكد رئيس نادي الأولمبي، أن الوضع الآن اصبح معقد، ولن يستطيع احد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدوري الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الإستمثار الرياضي

وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات إستثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 %، مطالبًا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%،وذلك لتشجيعه على الإستثمار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الشركات الرياضة الأندية

أخبار تهمك

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يعرض رؤيته حول تعديلات قانون الرياضة في مجلس النواب

بالأسماء.. 10 أندية ترفض عودة الدوري المصري

لجنة الشباب بالبرلمان تناقش إجراء تعديلات قانون الرياضة بحضور أشرف صبحي

لجنة الشباب بالبرلمان تناقش إجراء تعديلات قانون الرياضة بحضور أشرف صبحي

رئيس "رياضة النواب" يضع 3 محاور لإنقاذ الأندية الشعبية من الانهيار

لقاء حواري بين شباب الإسكندرية وأعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي