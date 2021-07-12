تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع محافظات مصر

يحتفل المسلمون في كل بقاع الأرض بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 يوم الثلاثاء الموافق الـ20 كم يوليو 2021 الجاري، حسبما أكدت الحسابات الفلكية.





صلاة عيد الأضحى 2021





وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 سيكون يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يوليو الجاري، ويكون الاثنين هو يوم وقفة عرفات.





مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021





وأوضحت الحسابات أن يوم السبت الموافق 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا، وتكون بداية شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو.





أهمية صلاة عيد الأضحى 2021





وتعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك هي من أهم الأمور التي يحرص عليها المسملون وهي سنة مؤكدة عن النبي "ص" عليه وسلم، وكذلك صلاة عيد الفطر.





ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع محافظات مصر بالسطور التالية:





القاهرة 5:32 صباحًا





الإسكندرية 5:35





الجيزة 5:32





شرم الشيخ 5:24





دمنهور 5:33





طنطا 5:31





أسيوط 5:38





الطور 5:26





سانت كاترين 5:24





طابا 5:18





بورسعيد 5:25





السويس 5:27





العريش 5:19





المنصورة 5:29





الزقازيق 5:30





بنها 5:31





شبين الكوم 5:32





سوهاج 5:37





قنا 5:34





أسوان 5:37





كفر الشيخ 5:31





الفيوم 5:35





بنى سويف 5:34





المنيا 5:38





أبوسمبل 5:45





دمياط 5:27





السلوم 5:53





نويبع 5:20





حلايب 5:25





شلاتين 5:28





مرسى مطروح 5:45





الغردقة 5:27





الخارجة 5:47





الإسماعيلية 5:26



