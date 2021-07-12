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خالد صديق: تكلفة تطوير المناطق العشوائية وصل إلى 40 مليار جنيه

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:25 م
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد صديق، إن المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنهم بدأوا العمل الحقيقي لتطوير العشوائيات منذ عام 2016، منذ صدور تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العشوائيات، والمناطق غير الآمنة في ربوع مصر.

وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات، خلال تصريحات صحفية، أن مصر كان بها 357 منطقة غير آمنة يعيش بهم نحو 200 ألف أسرة، معقبًا: "وهي مناطق تصنف بالخطرة والوعرة".

وكشف "صديق"، عن أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية وصل إلى 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة الخاصة بتطوير عواصم المحافظات، ومبادرة لتطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليار جنيه.

وأعلن عن افتتاح الكثير من المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة منها وحدات مدينة السلام وهي 4000 وحدة سكنية، وعدد من المشاروعات في محافظة الإسكندرية.

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وزارة الاسكان تطوير العشوائيات انجازات 7 سنوات المناطق الغير أمنة

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