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تحذير جديد من موجة حارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة حول نفس المعدل، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية الخفيفة على مناطق من شمال البلاد.

ورغم استقرار الأحوال الجوية على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت مجددا من موجة حارة تضرب البلاد، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بحيث تسجل بعض المناطق 45 درجة، على غرار الموجة الحارة التي كانت قد شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، على معظم الأنحاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة الطقس، اليوم الثلاثاء، فيسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، وحتى يوم الأحد 18 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

واعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو 2021، ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وتكون درجات الحرارة خلال تلك الفترة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الأربعاء 14 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الخميس 15 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم الجمعة 16 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم السبت 17 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 41درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الأحد 18 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.


أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 80% إلى 82%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 25% إلى 30%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 15% إلى 20%.

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