أحمد مصطفى: هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بضعف السمع

كشف الدكتور احمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام، تفاصيل مباردة الكشف المبكر لضعف السمع وفقدان السمع، قائلًا: "هذه المبادرة تلزم بإجراء الكشف الطبي على جميع الأطفال حديثي الولادة، للتأكد من عدم إصابتهم بضعف السمع او فقدانه".



وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الطفل يبدأ السمع بعد الولادة مباشرة، وهناك صعوبة في اكتشاف ضعف السمع في اول شهر بعد الولادة عند الأم، ولذلك تم إطلاق مباردة للكشف على حديث الولادة للتأكد من عدم إصابتهم بضعف أو فقدان السمع.



ولفت إلى أن الأطفال الذين يدخلوا الحضَانة أو يصابوا بسخونة كبيرة في البداية يكونوا أكثر عرضة لضعف السمع، خاصة عند وجود تاريخ مرضي لضعاف السمع.

